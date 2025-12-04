Путин каждый раз прибегает к этой тактике: почему для России критически важны переговоры

Переговоры по "мирному плану" очень важны для России. Для Владимира Путина ключевой целью является не достижение результатов, а сам процесс. Таким образом он надеется избегать жестких санкций против России.

Российский диктатор применяет эту тактику каждый раз, когда в США рассматривают санкционные пакеты. Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец озвучил 24 Каналу мнение, что не стоит учитывать переговоры россиян со Стивом Уиткоффом, который прибыл в Москву.

"Он применяет эту тактику каждый раз, когда Белый дом рассматривает очередной пакет санкций против него. Поэтому переговоры Уиткоффа с россиянами, предмет этого разговора не должен нас очень сильно смущать. Ни о чем конкретном они договориться не смогут", – сказал он.

Какими будут результаты переговоров?

Тарас Березовец отметил, что у многих, в частности, в США, возникают вопросы относительно того, что Уиткофф представляет Штаты на этих переговорах. После скандала с обнародованием его записей с Юрием Ушаковым многие американские политики выразили недовольство.

Поэтому я сказал бы, что он имеет достаточно ограниченный мандат. Даже если будут достигнуты какие-либо предварительные договоренности, в свете скандала, который вспыхнул на прошлой неделе, не стоит рассчитывать на то, что они реализуются во что-то конкретное,

Потому что эти переговоры происходят для американцев. Для президента США Дональда Трампа важно достичь хоть каких-то договоренностей с россиянами. В то же время Украине важно демонстрировать стратегическим партнерам в Вашингтоне открытость и готовность к этим переговорам.

Мы чрезвычайно ценим усилия американской администрации договориться. Но в то же время прекрасно понимаем, с этим имеем дело, и то, что эти договоренности не будут выполнены самой Москвой,

Встреча Путина и Виткоффа: что известно?