Если Трамп позволит Путину победить, то "нанесет вред Америке", – адмирал Бауэр

Адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что Украина является "стратегически важной" для Соединенных Штатов. Он раскритиковал планы Трампа и его союзников по урегулированию конфликта.

Он предупредил, что участие КНДР в войне является проблемой для США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Почему проигрыш Украины не в интересах США

Во время оборонного саммита в Праге адмирал Бауэр отметил, что участие США в войне в Украине является критически важным для сохранения мирового порядка, основанного на правилах.

Украина, по его словам, стратегически важна для Соединенных Штатов, он призвал продолжать оказывать ей поддержку.

Он также назвал поддержку России со стороны Северной Кореи серьезной проблемой.

Эта война связана с амбициями России и, опосредованно, с амбициями Китая. Я не могу себе представить, что в интересах Соединенных Штатов позволить Путину выйти из этого конфликта победителем,

– считает Бауэр.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп звонил Владимиру Путину 7 ноября. Во время разговора он призвал "не допустить эскалации в Украине". Факт этого разговора опровергают в Кремле.