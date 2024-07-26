Каким может быть "мирный план" Трампа для Украины: экс-госсекретарь республиканца раскрыл

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео изложил возможный "мирный план" Дональда Трампа в отношении Украины в случае его победы на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Обнародованный план предусматривает увеличение военной помощи нашему государству и его членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Помпео убеждает, что пока нет "никаких доказательств" того, что Трамп в случае победы будет склонять Украину к капитуляции.

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Каким может быть "мирный план" Трампа

Помпео считает, что из-за "слабости администрации Джо Байдена" наше государство оказалось "с разрушенными городами, сотнями тысяч убитых, миллионами беженцев и без средств для победы". По мнению бывшего государственного секретаря США, "план успеха" для Украины от, вероятно, будущей администрации Трампа будет заключаться в следующем:

раскрыть энергетический потенциал США, восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем и работать вместе против Ирана;

ввести реальные санкции против России, в частности отмена исключений для российских банков, если их операции связаны с добычей энергоносителей – важнейшим источником доходов для военной машины Кремля;

наращивать американскую оборонную промышленность и обязать союзников по НАТО тратить не менее 3% ВВП на оборону;

создать программу "ленд-лиза" для Украины на 500 миллиардов долларов, которая предусматривает взятие военной помощи в долг, а не безвозмездно;

снять все ограничения на типы вооружений, которые Украина может получить и использовать.

Согласно такому "мирному плану" также происходит демилитаризация Крыма, Украина восстанавливается за счет замороженных активов России и как можно быстрее вступает в НАТО и ЕС, а Альянс создает фонд для вооружения Киева на 100 миллиардов долларов, где доля Соединенных Штатов составляет 20%.

Эти шаги позволят господину Трампу установить условия сделки. Война прекращается немедленно. Украина развивает значительные оборонительные силы, чтобы Россия больше никогда не нападала. Никто не признает российскую оккупацию и аннексию украинских территорий,

– говорит Помпео.

По его словам, если Россия выполнит эти условия, Запад постепенно отменит санкции. Они будут полностью сняты, как только Украина станет членом Североатлантического альянса и Евросоюза. Он утверждает, что эти шаги, а не "полумеры администрации Байдена", помогут закончить войну.

Экс-госсекретарь США убежден, что действия Трампа установят прочный мир, обеспечат Европе бремя его поддержания и восстановят свободу и безопасность на континенте. В то же время действующий кандидат в президенты ранее заявлял, что хочет завершить войну в Украине "за 24 часа".

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Путин не напал бы на Украину по двум причинам. По мнению республиканца, первое это то, что при своем президентстве он поддерживал цены на нефть и газ низкими. Второй причиной вторжения Трамп назвал выход из Афганистана.