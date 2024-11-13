Топ-генерал НАТО отреагировал на план Трампа по "быстрому завершению войны" в Украине

Сценарий прекращения российско-украинской войны, при котором Кремль будет чувствовать себя победителем, точно не будет в интересах США. Ведь Украина является стратегически важной.

Так считает нидерландский адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет НАТО, во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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Роб Бауэр прокомментировал намерения Трампа

У Бауэра спросили, как будут действовать европейские союзники в НАТО, если команда Трампа начнет отступать в вопросе поддержки Украины. Ведь ранее европейцы без особого сопротивления встретили решение США уйти из Афганистана.

Это в свою очередь закончилось хаотичной эвакуацией из Кабула и триумфом "Талибана". На это адмирал ответил, начав с того, что видит разницу между операцией в Афганистане и ситуацией после начала полномасштабной войны в Украине.

Если честно, Афганистан не был стратегически важным. Мы пробыли там 20 лет, мы многое сделали, кто-то за это отдал жизнь, но если ставить вопрос, было ли это стратегически важно – ответ будет "нет". Была ли Украина стратегически важна – да. Потому что здесь вопрос о системе основанного на правилах международного порядка, это о "сердце Европы", это об амбициях России и, косвенно, амбициях Китая,

– заявил он.

Поэтому, по его словам, если послушать заявления Трампа о скором прекращении огня, адмирал сказал, что не может представить, что в интересах США позволить Путину выйти из войны победителем. По его мнению, это не так. Также, как говорит топгенерал, Белый дом должен принять во внимание и сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

КНДР не только предоставляет России военную помощь и своих военных, но и получает в обмен на это военные и космические технологии, что станет вызовом и проблемой для США. Также он напомнил о роли Китая, который не дает прямой военной помощи, но помогает России получать необходимые товары и компоненты.

"Невозможно решить ситуацию с Украиной, не принимая во внимание всех этих игроков. Иначе США выстрелят себе в ногу", – отметил Роб Бауэр. Кстати, по его словам, НАТО рассматривает потенциальные риски рассматривает потенциальные риски от участия в войне в Украине из-за ядерной угрозы России.