Так вважає нідерландський адмірал Роб Бауер, який очолює військовий комітет НАТО, під час дискусії, організованої Міжнародним інститутом стратегічних досліджень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЄП.

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Роб Бауер прокоментував наміри Трампа

У Бауера запитали, як діятимуть європейські союзники у НАТО, якщо команда Трампа почне відступати у питанні підтримки України. Адже раніше європейці без особливого спротиву зустріли рішення США піти з Афганістану.

Це своєю чергою закінчилося хаотичною евакуацією з Кабула і тріумфом "Талібану". На це адмірал відповів, почавши з того, що бачить відмінність між операцією в Афганістані та ситуацією після початку повномасштабної війни в Україні.

Якщо чесно, Афганістан не був стратегічно важливим. Ми пробули там 20 років, ми багато чого зробили, хтось за це віддав життя, але якщо ставити питання, чи було це стратегічно важливо – відповідь буде "ні". Чи Україна стратегічно важлива – так. Тому що тут питання про систему заснованого на правилах міжнародного порядку, це про "серце Європи", це про амбіції Росії й, опосередковано, амбіції Китаю,

– заявив він.

Тож, за його словами, якщо послухати заяви Трампа про швидке припинення вогню, адмірал сказав, що не може уявити, що в інтересах США дозволити Путіну вийти з війни переможцем. На його думку, це не так. Також, як каже топгенерал, Білий дім має взяти до уваги й співпрацю Москви та Пхеньяну.

КНДР не лише надає Росії військову допомогу і своїх військових, але й отримує в обмін на це військові та космічні технології, що стане викликом і проблемою для США. Також він нагадав про роль Китаю, який не дає прямої військової допомоги, але допомагає Росії отримувати необхідні товари й компоненти.

"Неможливо вирішити ситуацію з Україною, не беручи до уваги усіх цих гравців. Інакше США вистрелять собі у ногу", – зазначив Роб Бауер. До речі, за його словами, НАТО розглядає потенційні ризики від участі у війні в Україні через ядерну загрозу Росії.