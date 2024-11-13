Нідерландський адмірал Роб Бауер, який очолює військовий комітет НАТО, висловив думку, що Захід міг би розглянути питання про використання власних військ для допомоги Україні, якби не ризик застосування Росією ядерної зброї. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Бауера під час Празького оборонного саміту.

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Чому НАТО не втручається у військовий конфлікт України з Росією

За словами адмірала, присутність ядерного арсеналу в Росії сильно впливає на рішення західних лідерів, стримуючи від більш радикальних дій у війні.

Зверніть увагу! Під час обговорення Бауера запитали, чи не варто збільшити підтримку України, можливо навіть фізичною присутністю союзницьких військ. Він зазначив, що війна з російськими силами значно складніша через ядерну загрозу, тоді як у конфліктах, наприклад, в Афганістані, таких ризиків не було. Це, за словами адмірала, ставить перед НАТО необхідність обережно підходити до прийняття рішень.

Бауер також додав, що Україна вже отримала значну кількість військової техніки, включаючи літаки F-16. Однак на початку війни лідери країн НАТО обережно оцінювали можливі "червоні лінії" Росії, що призвело до довгих роздумів щодо ухвалення рішень.

Завжди легко озиратися та казати, що ті страхи були дурницею. Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова… Я абсолютно переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми б вже були в Україні, щоб витурити їх звідти,

– підсумував один з очільників НАТО.

Адмірал Роб Бауер раніше наголошував на стратегічній важливості Україн, критикуючи плани Трампа щодо врегулювання конфлікту. Він також попереджав про проблеми, пов'язані з участю КНДР у війні, та зазначав, що поразка України не в інтересах США.