"Путин будет сидеть в Киеве": Харрис уверяет, что Трамп планирует капитуляцию Украины

Харрис уверена, что Путин "будет сидеть в Киеве", в случае повторного избрания Трампа президентом США. Она заявила, что план окончания войны Трампа заключается в принуждении Украины прекратить борьбу.

Камала Харрис на мероприятии в Мичигане напомнила о заявлении Трампа, что он планирует урегулировать конфликт между Украиной и Россией за один день. По её мнению, это означает капитуляцию, сообщает CNN.

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Что, по мнению Харрис, означает "мирный план" Трампа

Камала Харрис считает, что Трамп планирует сдаться Путину. Из этого и вытекает его "один телефонный звонок". Об этом она напомнила на мероприятии в Мичигане, где выступала с бывшим членом Палаты представителей Лиз Чейни и Марией Шрайвер.

Прочитайте и поймите, что он говорит. Он сдастся,

– заявила она.

Она говорит, что Трамп заставил бы Украину прекратить борьбу с агрессором, который нарушает её суверенитет.

Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означало бы для Америки и нашего положения в мире,

– считает Харрис.

Напомним, Трамп называет Путина своим "другом" и заявляет, что закончит войну между Россией и Украиной с помощью одного телефонного звонка.

Он утверждает, что Путин собирался начать вторжение в Украину еще во время его президентства (2016-2020), но не решился из-за угрозы ударить по Москве.

Камала Харрис, комментируя этот план на дебатах, обвинила Трампа в заигрывании с диктаторскими режимами. Она подчеркнула, что он "сдался бы за 24 часа", а "Путин сидел бы в Киеве" и уже планировал бы дальнейшую агрессию на Польшу.

Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая,

– сказала Харрис.