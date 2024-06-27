В Белом доме высказались о якобы "мирном плане" Трампа по войне в Украине

В Белом доме заявили, что именно Украина должна определять, когда и на каких условиях она сядет за стол переговоров. Также в США подчеркнули устойчивую поддержку Украины.

В то же время в администрации Байдена отказались комментировать предвыборную кампанию в Штатах, в которых участвует Дональд Трамп. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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В США прокомментировали слухи

Джон Кирби на брифинге довольно скептически высказался относительно "мирного плана", о котором якобы говорили журналистам советники экс-президента США Трампа.

Вы знаете, я не собираюсь вдаваться в публичную дискуссию относительно того, что советники бывшего президента Трампа могут или не могут говорить с ним об этом,

– сказал он.

После этого представитель Белого дома в очередной раз подчеркнул, что преданность нынешнего президента Джо Байдена поддержке Украины "была явно устойчивой, резкой и последовательной".

Сейчас мы создали глобальную коалицию – более 50 стран, которые поддерживают Украину, ведь таким образом защищают и себя. Он (Байден, – 24 Канал) только что подписал на G7 в Италии неделю или около того историческое двустороннее соглашение с Украиной по безопасности. И он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда наступит время. И знаете, кто решит, когда наступит это время? Президент Зеленский. И больше никто,

– подчеркнул Джон Кирби.

По его словам, Белый дом также не собирается заставлять Украину "сдавать какую-то свою территорию". В США понимают, что если Путину позволят "завоевать Украину и подчинить ее народ", последствия будут тяжелыми.

В чем суть "мирного плана" Трампа

Ранее агентство Reuters сообщало, что два ключевых советника Трампа представили ему якобы план прекращения войны в Украине, на случай его победы на президентских выборах в США. План предусматривает, что Украина получит военную помощь только, если начнет мирные переговоры с Россией и пойдет на территориальные уступки.

В Украине также отреагировали на эти сообщения. В частности советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет четкое понимание необходимости мира. У Зеленского считают, что мир должен быть справедливым и базироваться на международном праве.