Экс-глава МИД Украины назвал истинную цель "100-дневного мирного плана"

Никакого так называемого "мирного плана" Трампа за 100 дней не существует. Это, скорее всего, был вброс, чтобы продвинуть определенные идеи в публичном пространстве.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, некоторые детали этой "инициативы" демонстрируют, кто именно ее придумал. Все достаточно очевидно.

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Что известно о "мирном плане" за 100 дней

Как отметил Огрызко, в одной из версий этого "мирного плана" прозвучало, что войну собираются завершить до 9 мая 2025 года. Понятно, что этот вброс готовила Россия. Ведь только они "дуреют" от этой даты.

Это – типичное российское ИПСО, которое должно повлиять на то, как должны думать европейцы и американцы. Очередная попытка показать, что Трамп якобы готов напрямую договариваться с Путиным без Европы и Украины,

– отметил Огрызко.

Не стоит реагировать на такие попытки российской пропаганды повлиять на ситуацию. Там еще неоднократно будут манипулировать информацией.

Добавим, ранее в Офисе Президента отреагировали на информацию о "мирном плане" Трампа за 100 дней. Андрей Ермак отметил, что никаких таких планов за 100 дней не существует в реальности. Обычно под такие вещи маскируют различные вбросы, которые делают россияне.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет завершить войну в Украине. Он убежден, что Путин захочет пойти на сделку, ведь война и так серьезно ударила по стране-агрессору. Если же соглашения не будет, то президент США готов наложить тарифы и санкции против России.

Недавно Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным. Кроме того, уже якобы идет "серьезное обсуждение" с российской стороной относительно темы завершения войны.