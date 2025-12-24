Мирное соглашение: Зеленский сказал, что будет в случае нового вторжения России

Украина вместе с партнерами подготовила 20-пунктный "базовый документ об окончании войны". Согласно проекту, в случае нового вторжения России будут восстановлены все глобальные санкции против страны-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Какой ответ может получить Россия?

Мирный план предусматривает, что США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.

Также, если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут восстановлены все глобальные санкции против Москвы.

Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу,

– объяснил Зеленский.

Один из подпунктов предусматривает, что США получат компенсацию за гарантии безопасности. Однако президент отметил, что Украина продолжает обсуждение этого аспекта и пока он вычеркнут.

20 пунктов мирного плана: о чем идет речь?