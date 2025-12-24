Мирное соглашение: Зеленский сказал, что будет в случае нового вторжения России
- Украина подготовила 20-пунктный документ об окончании войны, который включает восстановление санкций в случае нового вторжения России.
- Мирный план предусматривает гарантии безопасности для Украины от США, НАТО и европейских государств, которые будут действовать только при нападении России на Украину.
Украина вместе с партнерами подготовила 20-пунктный "базовый документ об окончании войны". Согласно проекту, в случае нового вторжения России будут восстановлены все глобальные санкции против страны-агрессора.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Какой ответ может получить Россия?
Мирный план предусматривает, что США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.
Также, если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут восстановлены все глобальные санкции против Москвы.
Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу,
– объяснил Зеленский.
Один из подпунктов предусматривает, что США получат компенсацию за гарантии безопасности. Однако президент отметил, что Украина продолжает обсуждение этого аспекта и пока он вычеркнут.
20 пунктов мирного плана: о чем идет речь?
Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой в случае подписания мирного соглашения между Украиной США Россией и Европой мобилизацию могут отменить или проводить частично. Зато военное положение может оставаться несколько месяцев после подписания соглашения.
Согласно проекту, Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
Одним из положений документа является вывод российских войск с территории Украины. В частности, в пункте 14 говорится о территориальном аспекте. Для вступления в силу соглашения Россия должна вывести свои войска из Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.