Будет зарабатывать на этом: какой план прекращения огня рассматривает Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет огромные амбиции и хочет стать главным "голубем мира" на планете. Но параллельно он способен пойти на интересные решения, которые будут выгодны Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что от Трампа можно ожидать чего угодно. Но сначала он выберет путь примирения различных войн и конфликтов, которые так или иначе затрагивают интересы Соединенных Штатов. Сработает ли это – большой вопрос.

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Получит ли Украина помощь от Трампа

Как предположил Клочок, Трамп – политик с опытом, который уже был президентом США. Но параллельно он бизнесмен, который любит получить выгоду. Его первым шагом будет примирение. А дальше может быть интереснее.

Трамп попытается договориться с Россией, чтобы было примирение. То есть прекращение огня. Так же он будет договариваться с Северной Кореей, Ираном. Далее пойдут гарантии безопасности. Но это будет оружие за деньги. Трамп на этом будет зарабатывать. В душе он остается бизнесменом, который все измеряет деньгами,

– сказал Трамп.

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Вполне вероятно, что в перспективе Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Поэтому он попытается завершить ряд войн и конфликтов на планете. Кстати, в свое время он критически высказывался, что такую награду когда-то безосновательно получил его предшественник Барак Обама.

Сначала Трамп попробует мирный способ. Если Россия, КНДР или Иран не согласятся, то он сможет реализовать свои амбициозные планы силовым способом. Не стоит отвергать и попытки европейских чиновников тесно работать с Трампом. Там понимают угрозу, которую несет Россия. Для них вопросом жизни и смерти является выживание Украины,

– отметил Клочок.

Добавим, сейчас звучит много предположений относительно так называемого "мирного плана" Трампа. Западные СМИ писали, что он пока не утвержден. Его советники предлагают ряд идей, среди которых есть и замораживание войны на нынешней линии боевого соприкосновения.