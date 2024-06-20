Киев готов принять участие в мирном саммите Китая: посол Украины назвала принципиальное условие

Саммит мира в Швейцарии прошел без России и без Китая. КНР требовала, чтобы стороны были представлены "равноправно". Госпожа посол Украины в Сингапуре рассказала, на каких условиях Украина может согласиться.

Китай продвигал свой мирный план перед Саммитом мира и мог бы провести собственную конференцию.

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При каком условии Украина может согласиться на саммит в Китае

Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием обеих воюющих сторон, если переговоры будут основываться на правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН, и на международном праве,

– цитируют Зеленко журналисты.

Интересно, что на вопрос о распространении Китаем российских нарративов в Юго-Восточной Азии, что могло сдержать некоторые страны от участия в саммите, Зеленко ответила так: Украина "не рассматривает и никогда не рассматривала Китай как своего противника". И хотела бы видеть Пекин другом.

В целом Екатерина Зеленко считает, что Саммит мира прошел успешно, хоть и не все страны были представлены. Она назвала мероприятие важной вехой в достижении мира.

"Все континенты были представлены ста делегациями. Это четкое количество государств, которые посылают четкий сигнал Москве, что мир не терпит нарушения Россией международного права, Устава ООН и принципов порядка, основанного на правилах", – сказала госпожа посол Украины в Сингапуре.

Политологи считают, что Китай оказался в сложной позиции. Не все страны хотят занимать однозначную позицию, а проведение саммита в КНР может обострить противостояние с США.