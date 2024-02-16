В частности, громко было и в Миргороде. До этого в Харьковской и Полтавской области объявляли воздушные тревоги.

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В Полтавской и Харьковской областях раздавались взрывы

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 23 часа 33 минуты. Уже через несколько десятков минут Воздушные силы ВСУ отметили, что в направлении области летит ракета.

Впоследствии стало известно, что вражеская воздушная цель держит курс на Миргород.

Ракета, предположительно Х-59 в направлении Миргорода!

– писали военные.

Уже после полуночи 16 февраля Воздушные силы предупредили о движении еще одной ракеты в направлении Миргорода. После этого местные жители начали сообщать о взрывах.

"В Миргородском районе прогремел взрыв", – рассказали корреспонденты Общественного.

В конце концов в Полтавской области дали отбои воздушной тревоги около 0 часов 16 минут.

Кроме того, Воздушные силы 16 февраля предупреждали о движении российской ракеты в направлении Харькова. Местные телеграм-каналы также сообщали, что на территории области слышали взрывы.

Стоит отметить, что тревога в Харьковской области звучала с 0 часов 6 минут по 0 часов 22 минуты. Сейчас о судьбе вражеской цели, летевшей на Харьков, официальные лица не сообщали.

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