Зокрема, гучно було й у Миргороді. До цього у Харківській і Полтавській області оголошували повітряні тривоги.

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У Полтавській і Харківській областях лунали вибухи

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 23 годині 33 хвилини. Вже через кілька десятків хвилин Повітряні сили ЗСУ зазначили, що у напрямку області летить ракета.

Згодом стало відомо, що ворожа повітряна ціль тримає курс на Миргород.

Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода!

– писали військові.

Вже після опівночі 16 лютого Повітряні сили попередили про рух ще однієї ракети у напрямку Миргорода. Після цього місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

"У Миргородському районі пролунав вибух", – розповіли кореспонденти Суспільного.

Зрештою у Полтавській області дали відбої повітряної тривоги близько 0 годин 16 хвилин.

Крім того, Повітряні сили 16 лютого попереджали про рух російської ракети у напрямку Харкова. Місцеві телеграм-канали також повідомляли, що на території області чули вибухи.

Варто зазначити, що тривога у Харківській області лунала з 0 годин 6 хвилин по 0 годин 22 хвилини. Наразі про долю ворожої цілі, що летіла на Харків, офіційні особи не повідомляли.

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