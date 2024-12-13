Какие страны могут присоединиться к миротворческой миссии в Украине

С приходом Трампа к власти международная конфигурация претерпит изменения по сравнению с тем, как выстраивали ее демократы. Они обеспокоены тем, как новый лидер США будет сотрудничать с ЕС и помогать Украине. Они даже инициируют соответствующее задание для американских спецслужб, чтобы те спрогнозировали, как Украина будет чувствовать себя без поддержки США.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что сегодня Европа к этому реально готовится. Один из самых привлекательных сценариев для ЕС – это замораживание войны с надеждой на то, что в этот период Европа сможет выделить больше денег на обороноспособность.

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Сколько военных могут отправить в Украину

Сейчас политики в Европе совсем по-другому будут подходить к вопросу безопасности. По словам Клочко, в 2025 году страны НАТО намерены довести до участников Альянса конкретные планы относительно того, сколько оружия они должны производить и закупать.

"Все в ожидании, что Трамп дожмет Кремль к переговорам. Это сейчас длится, все к этому готовятся. Поэтому инициатива о создании военной коалиции обсуждалась давно. Вопрос в количестве, 40 тысяч военных может быть мало, хотя это для начала тоже мощно, 5 бригад образца НАТО", – озвучил Клочок.

Они будут полностью вооружены странами-членами Альянса, будут выполнять миротворческую миссию в Украине.

Какие страны могут присоединиться к миротворческой миссии

К этой коалиции, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня", присоединятся еще страны Балтии, возможно и Румыния. Пока под вопросом позиция Германии, там колеблются по этому поводу. Если там на выборах победит Мерц, то, со слов Клочко, однозначно, что эта страна также присоединится.

Для Германии участие в таких миротворческих миссиях очень важна, потому что она страна НАТО, но никогда не участвовала в подобных операциях. Впервые она получила разрешение на размещение своей бригады в Литве, потому что после Второй Мировой войны отношение к Германии было довольно осторожным,

– отметил Клочок.

Визит президента Франции Макрона в Польшу, по словам Клочко, очень знаковый. Возможно, он состоялся из-за победы Трампа на выборах в США.

Его политика относительно быстрого прекращения огня в Украине, говорится не об установлении справедливого мира, а о быстром прекращении боевых действий – очевидна и она продвигается. На это указывает и приглашение Си Цзиньпина на инаугурацию Трампа,

– отметил Клочок.

Трамп, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня", будет пытаться как можно быстрее установить спокойствие в мире, другой вопрос – насколько оно будет гарантированным. В Европе эти угрозы осознают. Клочок отметил, что то, что Европа согласилась на миротворческую миссию в Украине – это очень хорошо и принесет эффект.

Напомним, Франция предлагает направить в Украину в рамках миротворческой миссии военный контингент. Суть миссии – контролировать соблюдение Россией договоренностей в случае проведения переговоров и прекращения огня. Предлагается, чтобы одной из этих военных бригад могла бы руководить Польша.