Неожиданные кандидаты: какие страны могут присоединиться к миротворческому контингенту

Размещение военного контингента в Украине может стать начальным этапом для создания Вооруженных сил Европы. Если создать единую европейскую армию не удастся, то есть вероятность функционирования определенного блока из нескольких стран.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, который напомнил, что Польша на нынешнем этапе этого не хочет, а вот страны Балтии обеспокоены своей безопасностью и могли бы присоединиться.

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Какие страны на первом этапе не войдут в военный блок?

Сегодня Франция почувствовала снова удачный момент и запускает соответствующий процесс, потому что французы, как заметил Клочок, уже не первое десятилетие вынашивают такую идею. По его словам, сейчас есть шанс создать военно-политический блок, который будет мощным инструментом сопротивления российской агрессии.

В этот блок обязательно должна войти Украина. Его даже в военном вопросе можно делать на базе Украины, а в политическом – первой должна быть Европа,

– считает Клочок.

В этот блок на нынешнем этапе не войдут Венгрия, Польша, Словакия и еще определенные страны, но это, по убеждению Клочко, не является катастрофой. Главное, с его слов, объединить 3 – 5 стран.

В Кремле услышали о такой идее, поэтому там очень смущены. Они очень занервничали, потому что постоянно говорили: "НАТО – нет". Тогда будет другой альянс, например, Балто-Черноморский союз,

– предположил Клочок.

Военные каких стран могут присоединиться к миротворческой миссии?

Издание The Economist сообщило, что США хотят привлечь к миротворческой миссии военных из Бразилии и Китая. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что к миротворческой миссии действительно могут присоединиться не только войска НАТО.

Он отметил, что следует понимать и то, что на эту миссию должна согласиться Россия. Если она не даст согласия, тогда ее, по словам Клочко, не будет.

"Возобновление контактов по линии Минск – Вашингтон может свидетельствовать о том, что и белорусские войска могут быть привлечены к миротворческой миссии. Самое главное – понимать, где будет расположен миротворческий контингент, какие функции будет выполнять", – озвучил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" обратил внимание на то, что в западной прессе пишут, что миротворцы будут расположены подальше от линии фронта, но тогда это ставит под сомнение их эффективность. Клочок и его коллеги высказывали идею, чтобы с одной стороны стояли европейские войска, с другой – китайские, бразильские.

Тогда не будет стрельбы. Такие миссии должны быть совместными. Возможно, Европой будет создан новый контингент, но, я думаю, что это надо делать на базе ООН, согласовывать эту миссию, потому что ее нужно финансировать, страны должны платить равные доли,

– отметил Клочок.

Формирование и введение миротворческого контингента – это не быстрый процесс, но, принимая во внимание упорство Трампа, по мнению Клочко, его можно организовать быстро, за несколько месяцев.