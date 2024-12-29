В Германии назвали условие, при котором возможно участие государства в миротворческой миссии в Украине

Недавно снова начали говорить об отправке миротворческой миссии стран Запада в Украину. В Германии прокомментировали такую возможность.

Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сказал, что участие Германии в миротворческих миссиях в Украине возможно при условии достижения взаимопонимания с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

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Ключевым является согласие России

По словам Мерца, для участия Германии в миротворческих операциях необходим мандат, который будет соответствовать международному праву. Однако он также считает, что такие миссии без согласия России не будут эффективными и могут обострить ситуацию. Именно поэтому немецкий политик убежден, что согласие России является ключевым в этом вопросе.

Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина потребует гарантий безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Сейчас я его не вижу,

– объяснил он.

Первым идею об отправке западного контингента в Украину высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Представитель МИД Георгий Тихий недавно отметил, что по этому поводу ведутся дискуссии.