В Украине могут появиться миротворческие силы: в The Telegraph описали варианты их размещения

Великобритания и Франция обсуждают отправку британских солдат в Украину в качестве миротворческой силы. Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон предполагают, что это может произойти после любого потенциального соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Макрон уже обсудил эту идею с президентом Зеленским и польским премьером Туском. В западных СМИ предполагают, что может быть 3 возможных сценария развертывания британских войск в Украине.

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Варианты размещения миротворческих войск в Украине

Официальные лица не рассказывают разговоры Кира и Макрона по вопросу размещения миротворческих войск в Украине, однако, правительственные источники Великобритании утверждают, что их премьер еще не совсем готов к этому. К тому же страна ищет, как сократить оборонные расходы.

"Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и шире вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией", – пишет The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Однако такой вариант все же рассматривается, ведь Трамп скорее всего не захочет использовать для этого свои войска и настаивает на переговорах Украины и России.

Возможные сценарии развертывания британских войск в Украине / Фото The Telegraph

Первый сценарий предусматривает, что миротворческие британские будут вести наблюдение вдоль буферной зоны. Ее будут патрулировать истребители и ударные вертолеты. Между тем в тылу будут находиться силы быстрого реагирования, а бронетехника третьего эшелона будет готова отражать возможное российское наступление.

По второму сценарию, маловероятным, речь идет об обороне Киева, вокруг которого будет сформирован оборонительный кордон. Это позволит украинской армии сосредоточиться на сдерживании войск России.

Третий сценарий предусматривает, что британские инструкторы будут проводить учебную миссию на западе Украины. Их защиту будут обеспечивать системы ПВО из Польши. Отмечается, что это наименее противоречивый сценарий.