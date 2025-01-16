Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph. Макрон уже оговорив цю ідею з президентом Зеленським та польським прем'єром Туском. У західних ЗМІ припускають, що може бути 3 можливі сценарії розгортання британських військ в Україні.

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Варіанти розміщення миротворчих військ в Україні

Офіційні особи не розповідають деталі бесіди Кіра та Макрона щодо питання розміщення миротворчих військ в Україні, однак, урядові джерела Великої Британії стверджують, що їхній прем'єр ще не зовсім готовий до цього. До того ж країна шукає способи, як скоротити оборонні витрати.

"Є проблеми щодо того, що ми можемо підтримати, що ми хотіли б підтримати, і ширше питання про загрозу, під якою можуть перебувати ці війська, і чи є це ескалацією", – пише The Telegraph, посилаючись на свої джерела.

Однак такий варіант все ж розглядається, адже Трамп скоріш за все не захоче використовувати для цього свої війська та наполягає на переговорах України та Росії.

Можливі сценарії розгортання британських військ в Україні / Фото The Telegraph

Перший сценарій передбачає, що миротворчі британські вестимуть спостереження вздовж буферної зони. Її будуть патрулюватимуть винищувачі та ударні гелікоптери. Тим часом у тилу перебуватимуть сили швидкого реагування, а бронетехніка третього ешелону буде готова відбивати можливий російський наступ.

За другим сценарієм, малоймовірним, йдеться про оборону Києва, навколо якого буде сформовано оборонний кордон. Це дозволить українській армії зосередитися на стримуванні військ Росії.

Третій сценарій передбачає, що британські інструктори проводитимуть навчальну місію на заході України. Їхній захист забезпечуватимуть системи ППО з Польщі. Зазначається, що це найменш суперечливий сценарій.