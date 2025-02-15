Есть позитивное понимание и готовность некоторых стран относительно миротворцев, – Зеленский

Лидеры стран-партнеров обсуждают возможность отправки миротворческого контингента в Украину. Президент Зеленский отметил, что в этом вопросе уже есть положительные сдвиги.

Некоторые страны готовы принять такое решение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

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Украине нужна армия численностью более миллиона военных

Президент не стал уточнять, какие именно страны готовы отправить миротворческие войска в Украину.

Я не могу сказать за эти страны. Я не буду их называть, потому что это внутреннее общение лидера со своим обществом. Это внутреннее решение той или иной страны. Но есть позитивное понимание и готовность помогать Украине,

– сказал Зеленский.

Он добавил, если Украина увидит, что миротворческий контингент – действительно одна из составляющих гарантий безопасности, то эти страны будут готовы отправить к нам свои войска.

При этом украинский президент подчеркнул, что Украине нужна армия, которая сможет защитить нас от повторного российского наступления в будущем, а это более миллиона военных.

"Европейские лидеры пошли думать, я думаю, мы проведем несколько консультаций. Здесь вопрос большой – денег и возможностей. Потому что это большие деньги", – добавил Зеленский.

К слову, в западных СМИ утверждают, что некоторые европейские страны действительно готовятся к отправке миротворческих сил после окончания войны. Европа, похоже, обеспокоена тем, что США будут иметь другие приоритеты по внешней безопасности.