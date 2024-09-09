"Миротворческая миссия" Орбана возвращается: венгерские СМИ анонсировали "эффектное появление"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что его так называемая "миротворческая миссия" в отношении войны в Украине продолжается. Уже в этом месяце глава венгерского правительства может напомнить о себе.

Об этом пишет венгерское издание ATV. Заметим, что "миротворческое турне" Орбана летом 2024 года, во время которого он посетил Украину, Россию и другие страны, подверглось значительной критике как от нашего государства, так и от собственно ЕС.

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Орбан готовит на сентябрь "эффектное появление"

Как пишет ATV, относительно "миротворческой миссии" одиозный и скандально известный венгерский премьер рассказал во время пикника в Кьоцеи. Во время разговора с журналистами, он отметил, что его миссия является "непрерывной".

Он работал над ней летом, и намекнул, что в сентябре будет ее ("миротворческой миссии" – 24 Канал) "эффектное" появление, но никакой конкретики не предоставил,

– отмечает венгерское издание.

Напомним, что Виктор Орбан с начала председательства Венгрии в Евросоюзе с 1 июля, совершил ряд визитов. Так, 2 июля он приехал в Киев, 5 июля посетил Москву, 8 июля прибыл в Китай. Далее он полетел в США, где 11 июля встретился с Дональдом Трампом.

Вследствие этого представители Евросоюза дистанцируются от политической позициии главы венгерского правительства Виктора Орбана относительно войны в Украине. Предварительно, лидеры ЕС не будут участвовать в неформальных встречах под руководством Венгрии.