Миротворческие войска союзников могут разместиться в Киеве, Одессе и Львове, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзные страны рассматривают возможность размещения миротворческих войск в Киеве, Одессе и Львове. По его словам, инициатива Парижа и Лондона уже заинтересовала государства не только в Европе, но и за ее пределами.

Об этом президент Франции рассказал в интервью французскому изданию Le Parisien, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что такой сценарий является частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

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Украина может принять миротворческие войска союзников

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-британский план по миротворческим войскам в Украине заинтересовал не только европейские государства, но и страны за пределами континента. По его словам, потенциально союзники могут разместить свои контингенты в Киеве, Одессе и Львове.

Цель заключается не в том, чтобы собрать большое количество военных, поскольку сегодня самая большая европейская армия – украинская, с одним миллионом военных. Речь идет о размещении нескольких тысяч военных в ключевых точках для реализации программ подготовки и демонстрации долгосрочной поддержки. В военных сценариях рассматриваются такие центры, как Киев, Одесса и Львов,

– отметил Макрон.

Подготовка и стратегическая роль союзных войск

Макрон отметил, что речь не идет о создании большого военного контингента или прямом участии в боевых действиях, а скорее о размещении ограниченного количества военных для координации учебных программ и поддержки ВСУ.

По словам французского лидера, инициатива Парижа и Лондона нашла поддержку в ряде стран, которые рассматривают возможность присоединиться к этой миротворческой миссии.

Президент Франции также дал четкий сигнал Кремлю, заявив, что Москва не имеет права диктовать условия союзникам Украины относительно присутствия миротворческих сил.

Украина является суверенным государством, и если она приглашает союзные войска на свою территорию, это не дело России решать, соглашаться или нет,

– подчеркнул Макрон.

Это заявление прозвучало на фоне недавних угроз со стороны Кремля, который традиционно негативно воспринимает любые шаги по усилению международной военной поддержки Украины.