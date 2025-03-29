Происходят странные вещи: реально ли ввести миротворцев в Украину в ближайшие месяцы

Вопрос миротворцев в Украине обсуждают уже не первый месяц. Все упирается в одну вещь, которая полностью не зависит от нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, Россия продолжает "выкручиваться". Она делает все, чтобы никаких миротворцев в Украине или вообще мирных переговоров не было.

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Когда можно ожидать миротворцев

Как отметил Романенко, уже было много разговоров о миротворцах в Украине. Все сходится на том, что ту или иную миссию реально ввести в наше государство только после прекращения боевых действий. Или же по крайней мере во время перемирия на 30 дней, против которого Россия сопротивляется.

Диктатор Владимир Путин ставит палки в колеса, чтобы никакого прекращения огня не было. Он требует огромных уступок ради прекращения огня на 30 дней. Это – абсолютно неадекватная позиция, которая ни к какому результату не приводит.

Самое интересное то, как на это все реагируют Соединенные Штаты. И тут действительно происходят странные вещи.

Соединенные Штаты не давят на Россию. Так выглядит, что им безразлично на то, что произойдет с Украиной. Они хотят в этот момент экономически ограбить наше государство. Это нужно менять. Возможно, даже отказаться от сотрудничества с американцами,

– считает Романенко.

Напомним, СМИ сообщили о новом проекте соглашения о полезных ископаемых. Соединенные Штаты снова хотят сделать так, чтобы Украина заплатила за всю помощь от США. Фактически они хотят, чтобы наше государство признало это "долгом". Также там нет ничего о гарантиях безопасности.