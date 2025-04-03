К инициативе по контингенту для Украины могут присоединиться 10 –12 стран, – Палиса

Присутствие военного контингента других стран в Украине нужно, чтобы гарантировать безопасность нашему государству. Сейчас в формировании такой миссии готовы принять участие более 10 стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы относительно переговоров с Россией.

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Что должны иметь страны, которые будут отправлять контингент в Украину

Павел Палиса объяснил, что сейчас вопрос контингента и его формирования Украина обсуждает с союзниками. Он отметил, что в основном проговаривают такие аспекты, как: полномочия и порядок действий в различных доменах – сухопутном, морском, воздушном.

Украина, по словам заместителя председателя ОП, заинтересована в максимально эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений.

Кроме того, чиновник отметил, что независимо от того, будет ли это Франция, Великобритания или любая другая страна, каждое подразделение, которое разворачивается даже на условно дружественной территории, должен:

иметь систему ПВО для защиты с воздуха;

обеспечить надежное логистическое развертывание;

иметь средства радиоэлектронной борьбы;

координировать взаимодействие с авиационной компонентой;

в случае военно-морского присутствия – гарантировать защиту и охрану морских сил.

Это комплексный вопрос, который требует тщательного планирования с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа,

– отметил Палиса.

Сколько государств сейчас готовы предоставить военный контингент

По данным Павла Палисы, в Украине готовятся к встрече по контингенту военных других стран. Он сказал, что наше государство ожидает присутствия 10 – 12 стран. Среди них будут Британия, Франция, страны Балтии и страны Северной Европы.

"Встреча, о которой идет речь, – это первая из такого рода. В ближайшее время запланирована еще одна – уже в более техническом формате. Там, надеюсь, все вопросы будут обсуждены глубже и подробнее. Мы прекрасно понимаем, что для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политического компонента", – сообщил он.

Заместитель главы Офиса Президента также объяснил, почему сейчас Украина ведет переговоры прежде всего с Францией и Британией.

Потому, что именно эти страны выразили готовность взять на себя лидерство в этом процессе,

– отметил чиновник.

Он также добавил, что самым важным сейчас является наличие политической воли и военной способности для образования миротворческого контингента.