Это стабилизирует ситуацию на определенный период, –Сирский о возможности миротворческого контингента

Киев уже давно обсуждает с партнерами возможность введения миротворческого контингента на территорию Украины. Однако в первую очередь нужно понимать, что такой шаг – политическое решение.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью LB.ua.

Смотрите также Фактически бы мы потеряли треть армии, – Сырский о демобилизации

Какую роль могут сыграть миротворцы в Украине

Сырский отмечает, что присутствие контингента другой страны на территории Украины – дополнительная гарантия безопасности, ведь это будет гарантировать, что та часть территорий, где расположены эти войска, не будет поражена врагом.

Конечно, теоретически эти части не будут на линии боевого соприкосновения. Они будут там, где минимальный уровень угрозы. Все решения, которые принимает политическое руководство, конечно, мы поддерживаем. Потому что их обсуждают с военной точки зрения. И президент единолично никогда таких решений не принимает,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

В то же время сейчас трудно сказать, будет ли достаточной гарантией безопасности присутствие миротворческого контингента в Украине, чтобы российские войска не вернулись в будущем.

"Потому что здесь враг такой... Вы знаете его планы, а присутствие контингента их срывает. И насколько они будут прогнозируемы... Да, на определенный период, конечно, это стабилизирует ситуацию. Но как надолго, трудно сказать", – отмечает Сырский.