У нас есть серьезные шаги вперед, – Зеленский прокомментировал привлечение миротворцев в Украину

Украинское руководство понимает, где и сколько иностранного контингента нужно разместить на нашей территории. Некоторые страны уже согласились предоставить своих военных после заключения мира для дальнейшей защиты Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время общения с украинскими и британскими журналистами.

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Миротворческая миссия в Украине возможна

По словам Владимира Зеленского, Украина общается с партнерами по привлечению иностранного контингента к охране украинских городов и сел. В частности, такую возможность уже обсудили с Францией, которая инициировала контингент и Великобританией.

У нас все это готово, мы обсуждаем это. Это важно, что у нас есть серьезные шаги вперед в этом направлении. И я считаю, что в ближайшие недели у нас все это будет на бумаге. И вопрос будет, кто из стран готов, кто не готов, в каком составе, количестве и тому подобное. И так, как Франция и Великобритания. Они не делают это без нас. Есть предложения, они общаются с нами об этом,

– сказал президент.

Также по состоянию на сегодня Украина говорила с представителями восьми стран Nordic, Baltic. Государства выразили готовность работать в этом направлении. Как сообщил Зеленский, к будущему обеспечению безопасности Украины готова присоединиться и Турция.

Все эти различные форматы мы хотим сейчас объединить в один. И тогда, когда это будет готово, мы готовы будем поделиться с обществами. Потому что гарантии безопасности нужны Украине, нужны людям, все это для них,

– отметил Владимир Зеленский.

Кроме Франции и Великобритании отправить войска в Украину для обеспечения мирного соглашения готова Ирландия. Вместе с украинской стороной премьер-министр страны Мишель Мартин обсудил мирное урегулирование, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

В Румынии заявили, что не готовы отправить свой военный контингент в Украину, но предлагают использовать свою территорию, как центр для транзита войск.

Президент США Дональд Трамп не хочет обсуждать размещение миротворческого контингента в Украине, пока не будет подписано соглашение о редкоземельных металлах.