Не лишь Франция и Британия, – Зеленский сказал, что в процесс миротворцев участвует много стран

Владимир Зеленский заявил, что в процесс формирования миротворческого контингента для отправки в Украину включены не только Франция и Великобритания. Там участвуют многие иностранные государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга с журналистами.

К теме Был не только в США, и мы знаем почему, – Зеленский о визите Дмитриева в Вашингтон

Что сказал Зеленский о миротворческом процессе

Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона провела ряд встреч с другими государствами по формированию миротворческого контингента в нашем государстве. Наша команда работает над этим уже 2 месяца, а 4 апреля была итоговая первая встреча, которая действительно этапная и очень важная.

Это не значит, что только три страны, которые сегодня были – Украина, Франция и Великобритания – включены в этот процесс. Много других стран. Я не хочу пока говорить количество, это будет коалиция,

– сказал глава государства.

По словам Зеленского, командам нужен еще где-то месяц, после чего будут готовы полностью понимание инфраструктуры военного миротворческого контингента в Украине.

"Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и на море, а также противовоздушную оборону и некоторые еще деликатные вещи. Мы будем встречаться неделями, и я думаю, что мы будем встречаться каждую неделю не на моем уровне, а на уровне наших военных. Где и в каких местах – это проговаривается отдельно", – отметил президент.

Он также отметил, что у партнеров есть много уже понимания, что нужно Украине, где есть сенситивные географические моменты, где наше государство хотело бы иметь поддержку. И важно, что сегодня глава государства обсуждал стратегические вопросы – не только вопрос количества, а такие вопросы мандата этой инфраструктуры.

Украинский лидер также заметил, что для него важно понимание, в какой этап наша сторона может рассчитывать уже на контингент, в какой этап договоренности. Такие важные стратегические вопросы также обсудили.

Зеленский резюмировал, что некоторые вещи, понятно, что командующие штабами не имеют полномочий принимать, но они докажут его позиции лидерам своих стран, а также штабам других стран, после чего потом уже будет новая встреча.