В The Telegraph показали предварительную карту размещения миротворцев в Украине

Согласно новому англо-французскому плану, в Украину будет отправлено менее 30 000 европейских миротворцев. Их планируют разместить вдали от линии фронта для охраны ключевых объектов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Где могут разместить европейских миротворцев

Согласно англо-французскому плану, в Украину будет направлено менее чем 30 000 европейских военных для защиты городов, портов и других ключевых объектов инфраструктуры, таких как атомные электростанции, которые находятся далеко от линии фронта.

Вместо размещения значительного количества войск на территории воюющей страны, основная миссия будет заключаться в "техническом мониторинге", в частности через использование разведывательных самолетов, дронов и спутников для обеспечения "полной картины того, что происходит", как отметил один из западных чиновников.

Где могут разместить европейских миротворцев / карта The Telegraph

Если взглянуть на карту, то можно прийти к выводу, что Полтава, Днепр и Кривой Рог, вероятно, станут базами для иностранных войск.

Операция будет поддерживаться необходимой огневой мощью для "мониторинга и сбивания целей", чтобы восстановить полеты коммерческих авиарейсов, открыв украинское воздушное пространство.

В Черное море также будут направлены патрульные корабли для наблюдения за угрозами со стороны России для коммерческих морских путей.

В издании заметили, что этот план, который обсуждают западные официальные лица, значительно отличается от требований президента Украины Владимира Зеленского, который требует миротворческую миссию численностью 200 000 человек как цену за подписание мирного соглашения.

Однако из-за сопротивления Германии, Испании и Италии по размещению войск на территории Украины, европейские варианты для обеспечения будущего Украины выглядят ограниченными.