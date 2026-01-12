"Должны отстоять право на это": политолог предположил задание иностранных войск в Украине

Партнеры Украины рассматривают возможность отправить в наше государство миротворцев. Однако это, вероятно, будет только после подписания мирного соглашения с Россией. Цель такой инициативы, чтобы иностранные силы контролировали соблюдение договоренностей обеих сторон. Однако есть определенные нюансы.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что пока реальных заявлений о размещении миротворцев в Украине будет немного. Это связано с тем, что Россия не демонстрирует готовность завершать войну.

Смотрите также Соседка Украины не предоставит Киеву войска, и ее поддержка будет не менее важной

Какие функции могут выполнять миротворцы в Украине?

По словам Игоря Чаленко, когда украинские партнеры поймут, что приближается подписание мирного соглашения с Россией, то предложений о размещении миротворцев на территории Украины станет больше. Есть вероятность, что Германия и Турция смогут предложить нашему государству более надежную помощь.

Но 6 тысяч, 15 – 20 тысяч или даже 35 тысяч миротворцев никоим образом не является жесткой и большой силой, которая способна внести какие-то изменения, например, во время войны. Это исключительно на послевоенный период,

– отметил он.

Если миротворцев разместят на территории Украины, то они могут базироваться возле Киева, Одессы и на западе Украины.

Однако то количество, о котором идет речь, свидетельствует больше о технической поддержке украинских сил. Политолог считает, что иностранные войска преимущественно будут обучать и передавать опыт украинским Силам обороны. Они, возможно, будут помогать удерживать военные способности нашей армии после мирного соглашения.

Но мы видим реакцию России. Даже один европейский солдат на территории Украины будет считаться враждебным актом. Это странно, ведь де-факто является свидетельством намерения повторного нападения после определенного режима затишья,

– сказал Чаленко.

Он предположил, если Кремль так негативно относится к размещению миротворцев на территории Украины, то это означает, что после пополнения ресурсов, россияне могут снова напасть на территорию Украины. Важно, чтобы наше государство отстояло право на надежные гарантии безопасности, несмотря на различные манипуляции Кремля.

Отправят ли партнеры миротворцев в Украину?