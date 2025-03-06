Турция рассматривает отправку своих солдат в Украину в рамках миротворческой миссии, – Milliyet

Турция готова рассмотреть отправку своих войск в Украину в рамках миротворческой миссии после достижения соглашения. Этот вопрос будет оценен с соответствующими сторонами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Milliyet.

Смотрите также Как Трамп хочет сделать больно Украине и станет ли теперь Европа "взрослым в комнате"

Отправит ли Турция миротворцев

Источники издания в Минобороны Турции отметили, что страна и в дальнейшем будет поддерживать все "конструктивные инициативы, направленные на установление мира в регионе, обеспечение того, чтобы Черное море оставалось морем мира, и восстановление Украины".

Там отметили, что следят за инициативами, направленными на прекращение войны в Украине в тесной координации с соответствующими институтами Турции.

Вопрос участия в миссии (миротворческая миссия в Украине – 24 Канал), которое поднималось в различных СМИ, но еще не было помещено в концептуальную основу, будет оценен совместно со всеми соответствующими сторонами, если это будет признано необходимым для установления региональной стабильности и мира,

– отметил источник.

В то же время в Министерстве обороны говорят, что Турция является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности с ее оборонной промышленностью.