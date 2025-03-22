Китай это может использовать в собственных интересах: реальна ли его миротворческая миссия в Украине

Китай может присоединиться к миротворческой миссии в Украине, заручившись поддержкой Евросоюза. Для него это будет означать важный шаг, который позволит Пекину расширить сферу своего влияния.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, предположив, согласятся ли на присутствие китайских миротворцев в Украине европейские лидеры и Владимир Зеленский. Также президент Украины подчеркнул, что присутствие в нашей стране миротворцев ООН не защитит нас "от оккупации или желания Путина прийти снова".

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Китаю нужна Европа

Дунда заметил, что Китай хотел бы отправить своих миротворцев в Украину. Имея свои войска фактически в Европе, он начнет увеличивать свой авторитет на европейском континенте.

России и Китаю так нужна Европа, потому что это один из крупнейших мировых рынков. Пекину необходимо тесно взаимодействовать с этим рынком, получать от того профит, ведь для него на повестке дня собственное экспансионное развитие,

– подчеркнул он.

Если же Китай будет иметь собственные вооруженные силы в Украине, это уже будет другая платформа для влияния на Европу, – подчеркнул народный депутат.

Однако, по его мнению, вряд ли это произойдет, ведь любые политики, в частности, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и, безусловно, Владимир Зеленский, понимают эти риски и никогда на это не согласятся.

Этого хочет Москва

В то же время народный депутат от "Слуги народа" выразил сомнения относительно возможности пребывания в Украине миротворцев от "коалиции желающих".

Мы имели по этому поводу разговор с некоторыми там нашими младшими партнерами в Европе, и я им объяснял, что условный британский солдат, который будет находиться в Украине, фактически станет первой целью для Москвы. Потому что прилетит ракета и гробы с британскими ребятами поедут в Лондон,

– отметил он.

Это сильно повлияет на британское общество, а этого как раз и хочет Москва – погрузить европейское общество в отчаяние, в апатию и не готовность защищать самих себя.

Поэтому ни один европейский политик вряд ли примет решение об отправке миротворцев в Украину,

– подчеркнул Олег Дунда.

Также президент Франции предложил создать миссию ООН, которая должна расположиться в Украине и предотвратить новые нападения России на страну. Однако для этого требуется принятие соответствующего решения Совбезом ООН.

К слову, союзники предполагают отправку в Украину сразу двух миротворческих миссий: миротворцев ООН и миссию "коалиции желающих". Миссия ООН должна разместиться на российско-украинской границе. В ней примут участие военнослужащие из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. "Коалиции желающих" будет контролировать границы между Украиной и ЕС. К ней могут присоединиться солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии.