Украина может стать площадкой для создания Вооруженных сил Европы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение иностранного военного контингента в Украине может стать первым шагом к созданию Вооруженных сил Европы. Президент Украины акцентировал, что ни одно государство не будут заставлять присоединиться.

Об этом он сказал во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, находясь в Абу-Даби. Об этом сообщает 24 Канал.

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Вооруженные силы Европы можно создать в Украине

Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента (размещение иностранного военного контингента – ред.). Есть страны, которые скептики, но я вижу, что вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь такой первый шаг... – это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины,

– отметил Зеленский.

По его словам, присутствие иностранных войск на территории Украины "является платформой для будущего создания Вооруженных сил Европы – такой армии, которая в небе, на воде, на суше... будет способна наносить ответ в случае неспровоцированной войны России".

"И я считаю, что сегодня есть живая площадка, не бумажные договоренности, не разговоры... а конкретное. Я говорю о конкретном примере. Мы можем создать платформу из сильных стран, только тех, кто хочет", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что гарантии безопасности должны быть не только декларативными, а обеспеченными реальными средствами обороны - системами ПВО, самолетами и кораблями. Президент добавил, что для старта инициативы достаточно уже сделанных заявлений лидеров Франции, Швеции и Великобритании о готовности направить войска.

"Европа должна стать сильнее. Поэтому я и говорил о Вооруженных силах Европы. Я понимаю, что, возможно, пока не всем понятна структура, но над этим нужно работать. Структура должна базироваться на том, что самая большая армия, которая есть, это армия Украины. ... При этом армия Украины является составляющей армии Европы, потому что вы будете финансировать не только Украину, а финансировать таким образом всю безопасность для Европы. Мне кажется это логичным и важным", – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что инициатива никоим образом не является альтернативой или заменой НАТО.

Никто не претендует и никто не исключает НАТО. НАТО - важнейший союз безопасности. Мы хотим там быть..., но мы должны действовать сегодня и смотреть на это сегодня,

– говорит Зеленский.

Президент говорит, что имеет в виду именно союз армий Европы, "которые бы защищали всю Европу".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал к созданию Вооруженных сил Европы, подчеркивая необходимость европейской самодостаточности в обеспечении своей безопасности.