Миротворцы в Украине: Зеленский поддержал идею Макрона

Зеленский поддерживает предложение Макрона по миротворческой миссии в Украине. Но он отметил, что она требует конкретных механизмов.

Во время пресс-конференции в Брюсселе Зеленский отметил, что это может стать частью гарантий безопасности. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о миротворцах

Зеленский подчеркнул подчеркнул, что идея может стать частью системы гарантий безопасности для Украины, пока страна не присоединится к НАТО. Однако важно избежать формального подхода и обеспечить реальные действия.

Вопрос только в том, чтобы это не была просто какая-то... искусственная история. Надо действенные механизмы. Если мы говорим о контингенте, то конкретика – сколько, что они будут делать, если будет агрессия со стороны России,

– заявил Зеленский.

По его словам, переговоры по этому вопросу уже стартовали.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворцев в Украину. По словам президента Украины, сейчас уже есть позитив от некоторых лидеров по отправке миротворцев, однако дальнейших деталей он не раскрывал.