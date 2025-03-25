"Разуйте глаза": Трампу напомнили с обложки СМИ, кто настоящие жертвы в войне
- Британское издание Daily Express обратилось к Трампу после того как их репортер пережил атаку "Шахедами" в Киеве.
- Журналист Джон Мароне осудил пророссийские заявления Виткоффа, которые прочитал на утро после удара.
Британское издание Daily Expres вынесло на обложку обращение к Трампу. Их репортер попал под атаку "Шахедами" в Киеве. А на утро прочитал возмутительные заявления Уиткоффа, якобы Россия стремится к миру.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".
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Как британское СМИ напомнило Трампу об Украине
На обложке приведен призыв: "Мистер Трамп, проснитесь! Жертвы – это украинцы!" Таким образом в издании напомнили президенту США, что его заявления в духе "россияне тоже страдают" по меньшей мере некорректны.
Журналист этого СМИ Джон Мароне был в Киеве, когда россияне ударили "Шахедами" по столице. Тогда погибли отец и его 5-летняя дочь.
Медийщик описал, как провел бессонную ночь в тревоге за собственную дочь. Ведь несколько раз "Шахеды" подлетали опасно близко, и он был готов бежать с ребенком в коридор.
Обратите внимание! Киевлянка, которая пережила прямое попадание "Шахеда" в дом, поделилась советами, что делать до и во время атаки. Ряд мелочей может спасти жизнь, если позаботиться о них заранее.
Мароне возмущен пророссийскими заявлениями Уиткоффа о его доверии к Путину, которые прочел на следующий день.
Мой страх прошлой ночи сменяется гневом и отвращением. Мистер Трамп, вы должны проснуться и осознать жестокое убийство невинных мирных жителей россиянами, которое происходит здесь. Мы – жертвы,
– написал он.
Тем временем в Америке считают, что перемирие продолжается. А Россия ежедневно убивает сотни украинцев.