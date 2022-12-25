"Мы с тобой, Украина": как мировые лидеры в рождественских поздравлениях упоминали о нас

Цивилизованные государства праздника продолжают нас поддерживать в борьбе с российской агрессией, в частности, во время рождественских праздников. Президенты, премьер-министры и даже короли многих стран не забыли об Украине в своих праздничных поздравлениях.

В рождественское время нужно не забывать делать добро и о тех, у кого нет возможности отмечать рождение Христа дома. Собственно, Риши Сунак и другие мировые лидеры решили поддержать украинцев в этот трудный период для нашего государства. Читайте больше в материале 24 Канала.

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Великобритания: трогательное видео от Сунака

Накануне 25 декабря – то есть Рождества Христова по Григорианскому календарю – глава британского правления опубликовал трогательное видео в поддержку Украины.

В это Рождество мы с тобой, Украина,

– написал Сунак.

На ролике видны две девушки – одна из Украины, а другая – из Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но девочка из нашего государства каждый день слышит сигналы воздушной тревоги.

США: помощь онкобольным детям из Украины

Жена президента Соединенных Штатов Америки в своем праздничном рождественском сообщении решила вспомнить о том, как после начала полномасштабного вторжения специализированная клиника Святого Иуды принимала украинских онкобольных детей.

Вскоре после того, как они прибыли, я пошла в клинику Сент-Джуд, чтобы поздравить этих выносливых детей и их семьи. В это Рождество мы с Джо думаем об этих семьях,

– отметила она.

Германия: поздравление от Штайнмайера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении заявил, что немцы должны поддерживать подвергающихся нападению. Глава государства отметил, что наибольшее желание Германии в этом году – чтобы снова наступил мир.

Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины лицом к лицу с произволом и насилием оккупантов,

– подчеркнул президент.



Президент ФРГ Штайнмайер / Фотография Associated Press

Бельгия: король вспомнил об Украине в поздравлении

Король Бельгии Филипп в обращении акцентировал внимание на невинных жертвах среди украинцев во время этой войны и поблагодарил своих сограждан за помощь беженцам. Он констатировал, что этот конфликт напоминает европейцам о прошлом, "которое, как мы думали, ушло навсегда".

Очевидно, он имел в виду Вторую мировую войну. Кроме того, монарх подчеркнул, что украинцы борются за те же идеалы свободы, за которые в прошлом боролись сами бельгийцы.

Поздравление короля Бельгии: смотрите видео

Ватикан: Папа думает о детях, пострадавших от войны

Папа Римский Франциск сказал, что переживает за детей, которых пожирает война, бедность и несправедливость. Он подчеркнул, что осуждает зверства и неспровоцированную агрессию. Хотя и он не упомянул об Украине, но очевидно, что о ней шла речь.

Польша: Дуда считает, что "мир в сердцах" справится со всеми трудностями

Президент Польши Анджей Дуда в коротком поздравлении пожелал в эти праздничные дни мира "в мире и у наших границ". В то же время он подчеркнул, что, прежде всего, "мир в сердцах" должен помочь преодолеть все трудности.

Литва, Латвия и Эстония: государства будут поддерживать Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа, поздравляя с Рождеством в твиттере, также акцентировал внимание на потребности в мире.

Давайте все пожелаем, чтобы мир пришел в каждую страну и каждый дом. Никогда не переставайте верить в чудо Рождества. Пусть сегодня вечером вера и надежда наполнят ваши сердца. Счастливого Рождества,

– написал он.

Президент Латвии Эгилс Левитс опубликовал сообщение, в котором вместе с Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом создает окопные свечи.

Во время Рождества украинцы будут воевать в окопах... Это моральная поддержка и подтверждение того, что мы продолжаем и будем поддерживать Украину до ее победы,

– говорится в сообщении.

Испания: монарх призвал беспокоиться о беженцах

Король Испании Филипп VI в обращении подчеркнул, что нужно продолжить поддержку украинских беженцев.

Мы привержены поддержке украинских беженцев. Война у границ наших европейских партнеров и союзников, а значит, близко к нам, поэтому она касается не только Украины. Война имеет глобальное значение,

– сказал он.

Кроме того, Филипп VI заявил, что война, как и последствия пандемии коронавируса, оказывают глубокое влияние на экономику.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к людям накануне Рождества. По его словам, все мы загадываем в этом году одно желание, которое точно сбудется.