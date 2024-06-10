Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, какие последствия для Демократической партии может иметь такой шаг. Отметим, что свое решение действующий президент Байден может объявить в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

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Обама изолирует партию

Пионтковский считает, что с точки зрения демократов – это не спасительный, а глупейший выбор. Ведь Мишель Обама даже более левая, чем ее муж, и она принадлежит к так называемым прогрессистам – людей, которые в администрации Байдена осуществляют сдерживающее влияние, в том числе и по поддержке Украины.

Украину поддерживают США, а сумасшедшие прогрессисты рассматривают участие Вашингтона в вооруженных конфликтах как империалистическое действие. Номинация Мишель Обамы только изолирует партию,

– убежден российский публицист из США.

По его словам, у демократов есть другой более разумный вариант – губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Есть конспирологическая теория, я ее до конца не разделяю, но обязан изложить. Многие эксперты считают, что эти сумасшедшие левые, которые хотят навязать Мишель Обаму, сознательно ранее толкнули Байдена на дебаты,

– рассказал Пионтковский.

Трамп небольшой оратор и мыслитель, но все видят, в каком сложном состоянии Байден. Как заметил российский публицист из США, действующий президент США на пресс-конференциях отвечает на подготовленные вопросы с листа, то как он будет полтора часа беседовать с агрессивным оппонентом. Поговаривают, что так левые хотят продемонстрировать Демократической партии, что "дедушка" уже плохой и его надо менять.

Впрочем, также неизвестно как у Трампа будут развиваться события с его приговорами. Если экс-президент США сядет в тюрьму, то это будет даже хорошей картинкой для него. Они даже с большим энтузиазмом за него будут голосовать.

Однако, чтобы победить на выборах в США надо завоевать голоса так называемых "независимых". Примерно 40% американского общества условно голосует за республиканцев, 40% – за демократов и 20% не привязаны ни к одной из партий и голосуют в зависимости от того, настолько им понравится тот или иной кандидат.

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