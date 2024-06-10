Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, які наслідки для Демократичної партії може мати такий крок. Зазначимо, що своє рішення чинний президент Байден може оголосити в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.

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Обама ізолює партію

Піонтковський вважає, що з погляду демократів – це не рятівний, а найдурніший вибір. Адже Мішель Обама навіть більш ліва, ніж її чоловік, й вона належить до так званих прогресистів – людей, які в адміністрації Байдена здійснюють стримуючий вплив, зокрема й щодо підтримки України.

Україну підтримують США, а божевільні прогресисти розглядають участь Вашингтону в озброєних конфліктах як імперіалістичну дію. Номінація Мішель Обами тільки ізолює партію,

– переконаний російський публіцист зі США.

За його словами, у демократів є інший більш розумний варіант – губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом.

Є конспірологічна теорія, я її до кінця не розділяю, але зобов'язаний викласти. Багато експертів вважають, що ці божевільні ліві, які хочуть нав'язати Мішель Обаму, свідомо раніше штовхнули Байдена на дебати,

– розповів Піонтковський.

Трамп невеликий оратор та мислитель, але всі бачать, у якому складному стані Байден. Як зауважив російський публіцист зі США, чинний президент США на пресконференціях відповідає на підготовленні питання з листка, то як він буде півтори години бесідувати з агресивним опонентом. Подейкують, що так ліві хочуть продемонструвати Демократичній партії, що "дєдушка" уже поганий і його треба міняти.

Втім, також невідомо як у Трампа розвиватимуться події з його вироками. Якщо експрезидент США сяде у в'язницю, то це буде навіть хорошою картинкою для нього. Вони навіть з більшим ентузіазмом за нього голосуватимуть.

Однак, щоб перемогти на виборах у США треба завоювати голоси так званих "незалежних". Приблизно 40% американського суспільства умовно голосує за республіканців, 40% – за демократів й 20% не прив'язані до жодної з партій і голосують залежно від того, настільки їм сподобається той чи інший кандидат.

Що відомо про вибори у США