Мишустин вылечился от коронавируса и снова стал премьер-министром России

Михаил Мишустин успешно вылечился от коронавируса и его уже выписали из больницы. Кроме того, президент России Владимир Путин вернул ему полномочия премьер-министра.

Мишустин вылечился и возобновил работу в правительстве

О том, что Мишустина выписали из больницы и он вернулся в Дом правительства РФ, сообщил его спикер Борис Беляков. Об этом сообщает ТАСС.

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Михаил Владимирович закончил лечение, и его выписали из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. Утром провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции,

– отметил представитель российского премьера.

По его словам, у Мишустина также запланировано совещание с президентом России Владимиром Путиным. На нем должны рассмотреть "стимулирующие выплаты медикам", лечащих инфицированных коронавирусом людей.

Путин вернул Мишустина на пост премьера

Пока российский чиновник болел, его обязанности в правительстве первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов.

19 мая Путин подписал указ, которым отменил предыдущий документ о новых полномочиях Белоусова. Соответствующий указ российского президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Таким образом, Мишустин вернулся к исполнению премьерских обязанностей.

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Российский премьер о болезни сообщил 30 апреля во время онлайн-совещания с президентом Путиным. По его словам, тесты, которые он сдал, показали положительный результат.

В итоге Мишустин пошел на самоизоляцию, "чтобы оградить его коллег". А через некоторое время его госпитализировали.

Исполняющим обязанности премьера на время отсутствия Мишустина стал первый заместитель председателя правительства, бывший советник президента Андрей Белоусов.

6 мая Путин сообщил, что Мишустин пошел на поправку.

Уже на следующий день, 7 мая, премьер принял участие в плановом совещании правительства по экономическим вопросам. Правда, и состоялась с помощью видеосвязи.

С биографией Михаила Мишустина можете ознакомиться по этой ссылке.