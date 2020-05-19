Мішустін вилікувався від коронавірусу та знову став прем’єр-міністром Росії

Михайло Мішустін успішно вилікувався від коронавірусу та його вже виписали з лікарні. Крім того, президент Росії Володимир Путін повернув йому повноваження прем‘єр-міністра.

Мішустін вилікувався і відновив роботу в уряді

Про те, що Мішустіна виписали з лікарні та він повернувся в Будинок уряду РФ, повідомив його речник Борис Бєляков. Про це повідомляє ТАСС.

Цікаво Путін та інфікований коронавірусом Мішустін контактували під час епідемії

Михайло Володимирович завершив лікування і його виписали з медичного закладу. Він приступив до роботи в Будинку уряду. Зранку провів робочу нараду з колегами в режимі відеоконференції,

– зазначив представник російського прем'єра.

За його словами, у Мішустіна також заплановано нараду з президентом Росії Володимиром Путіним. На ній мають розглянути "стимулювальні виплати медикам", що лікують інфікованих коронавірусом людей.

Путін повернув Мішустіна на посаду прем’єра

Поки російський посадовець хворів, його обов’язки в уряді перший заступник очільника уряду Андрій Бєлоусов.

19 травня Путін підписав указ, яким скасував попередній документ щодо нових повноважень Бєлоусова. Відповідний указ російського президента опублікувала пресслужба Кремля.

Таким чином, Мішустін повернувся до виконання прем’єрських обовязків.

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Мішустін заразився коронавірусом: коротко

Російський прем’єр про хворобу повідомив 30 квітня під час онлайн-наради з президентом Путіним. За його словами, тести, які він здав, показали позитивний результат .

. У підсумку Мішустін пішов на самоізоляцію , "аби убезпечити його колег". А за деякий час його госпіталізували.

Мішустін пішов на , "аби убезпечити його колег". А за деякий час його госпіталізували. Виконувачем обов'язків прем’єра на час відсутності Мішустіна став перший заступник голови уряду, колишній радник президента Андрій Бєлоусов.

6 травня Путін повідомив, що Мішустін пішов на поправку.

Вже наступного дня, 7 травня, прем'єр взяв участь у плановій нараді уряду з економічних питань. Щоправда, та відбулася з допомогою відеозв’язку.

З біографією Михайла Мішустіна можете ознайомитися за цим посиланням.