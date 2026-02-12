Миссия в Арктике и смена командиров: самое главное с заседания министров обороны стран НАТО

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран НАТО, которое задало тон ближайшим неделям дипломатии по безопасности. Несмотря на ограниченную конкретику относительно новых пакетов помощи, союзники объявили о решениях, которые могут повлиять на баланс ответственности внутри Альянса.

Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие в эфире 24 Канала рассказал о двух ключевых новостях с заседания. По его словам, речь идет о запуске новой миссии в Арктике и изменениях в системе командования НАТО, которые должны продемонстрировать перераспределение ролей между США и европейскими союзниками.

Смотрите также Путин одержим и хочет отомстить, – историк назвал самые позорные провалы диктатора

НАТО запускает миссию в Арктике

Даниэль Ткие сообщил, что одной из главных новостей заседания стало официальное объявление о запуске миссии НАТО в Арктике. По его словам, это решение имеет и безопасность, и политический смысл, этим шагом Альянс также пытается показать, что защита Арктики не требует радикальных сценариев или политических конфликтов между партнерами.

НАТО сегодня официально запустило свою миссию в Арктике, чтобы усилить присутствие в этом регионе,

– сообщил он.

Ведущий объяснил, что решение о миссии одновременно адресовано и внутренней дискуссии внутри НАТО по распределению ответственности. Именно поэтому в коммуникации вокруг миссии появился акцент на Гренландии как символе напряжения, которую НАТО хочет снять действиями, а не заявлениями.

Это делается для того, чтобы показать: европейские союзники тоже что-то делают для обороны Альянса, и для этого не надо ни захватывать, ни покупать Гренландию,

– объяснил Ткие.

Он добавил, что такой сигнал должен успокоить союзников и одновременно продемонстрировать единство Альянса перед следующими событиями недели безопасности.

Вниманию! Европа готовится к возможному конфликту с Россией неравномерно. Политолог Вадим Денисенко заявил, что серьезное перевооружение и восстановление боеспособности пока происходит только в отдельных странах – Польше, Германии, государствах Балтии, Нидерландах и Великобритании. Он напомнил, что до 2024 года полноценно боеспособными фактически оставались только Франция и Финляндия. Часть стран сейчас вынуждена фактически заново выстраивать армии после лет сокращения оборонных бюджетов, тогда как другие ограничиваются точечными изменениями.

Изменения в командовании НАТО

Вторым важным решением стали изменения в системе объединенных командований НАТО. По его словам, часть структур, которые ранее возглавляли американские военные, теперь переберут европейские союзники.

Есть существенные изменения в объединенных командованиях НАТО. Это делается для того, чтобы европейцы больше взяли на себя ответственность за оборону Альянса,

– сообщил он.

Ткие уточнил, что, в частности, в Норфолке командование переходит к Великобритании, в Нидерландах общую роль перебирают Польша и Германия, а в Неаполе – итальянские Вооруженные силы. В то же время Соединенные Штаты сохраняют контроль над сухопутными войсками, авиацией и другими ключевыми компонентами. Такой баланс должен показать, что Европа готова вкладываться больше, но стратегическая роль США в НАТО остается определяющей.

Соединенные Штаты продолжают командовать сухопутными войсками, воздушными и другими соединениями Альянса,

– отметил ведущий.

Он добавил, что эти решения призваны предотвратить возможное сокращение американского военного присутствия в Европе. По его словам, союзники пытаются показать, что распределение обязанностей происходит добровольно и согласованно, во избежание политического напряжения внутри НАТО.

Каких решений ждать дальше после заседания НАТО?

Конкретику относительно новых пакетов помощи партнеры должны были озвучивать уже на следующий день. Фокус переносился на заседание Рамштайна, а дальше на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будут обсуждать европейскую безопасность, роль США и войну России против Украины. Он добавил, что на этих площадках ожидали новых заявлений и сигналов, которые могут повлиять на доверие между Соединенными Штатами и Европой.

Завтра будет Рамштайн. В пятницу Мюнхенская конференция по вопросам безопасности,

– сообщил Ткие.

Ведущий также отметил, что на конференцию был официально приглашен президент Владимир Зеленский, а американскую делегацию, по его словам, должен был возглавить государственный секретарь США Марко Рубио. Ткие объяснил, что одним из ключевых вопросов станет то, какой месседж США адресуют Европе после напряжения вокруг темы Гренландии. Он подчеркнул, что дальнейшие заявления и публичные сигналы могут определить тон отношений между союзниками на ближайшее время.

Что известно о росте рисков безопасности в Европе: