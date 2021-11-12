Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в Луганской области
Источник:отчет СММ ОБСЕ
Миссия ОБСЕ 10 ноября потеряла свой беспилотник в Луганской области. Произошло это, когда аппарат совершал облет и мониторил ситуацию на юго-восточной окраине населенного пункта Перевальск.
Члены патруля Миссии считают, что его "заглушили". К такой практике нередко прибегают пророссийские боевики.
Важно Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ, – украинская делегация в ТКГ
Связь с беспилотником исчезла в окрестностях Перевальска, который неподконтролен правительству Украины. Населенный пункт расположен в 38 километрах к западу от Луганска. С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS.
Члены миссии ОБСЕ предполагают, что это произошло из-за вероятного глушения. После этого наблюдатели лишились контроля над пространственным положением беспилотника.
Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.
Почему работа СММ ОБСЕ на Донбассе важна
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ развернута в Украине для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации, режиме прекращения огня, отвода вооружения, разминирования, а также разведения сил и средств на Донбассе.
- В настоящее время деятельность СММ является единственным действенным и беспристрастным инструментом фиксации нарушений минских договоренностей. Понимая это, оккупанты откровенно игнорируют требования мандата СММ, прибегая к глушению ее беспилотников.
В отчете от 11 ноября миссия ОБСЕ сообщает о 399 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 29 – в Луганской.Любопытно! Американский дипломат подчеркнула, что США считают Россию главным препятствием в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Именно она начала войну на Востоке и несет ответственность за ее завершение.