20:15
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Миссия США в ОБСЕ нещадно раскритиковала выборы президента России в Крыму

63 Читати новину українською
Соединенные Штаты не признают выборы в Крыму
Соединенные Штаты не признают выборы в Крыму / Соцсети

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Гарри Кемиен во время заседания Постоянного совета Организации в Вене заявил о непризнании недавних выборов президента в России.

Об этом сообщает американская миссия ОБСЕ на своем официальном сайте.

Читайте также: Как голосовал Крым на выборах президента РФ: данные ЦИК

Так, по словам Кемиена, в целом президентские выборы в России отметились давлением на их критиков и ограничением фундаментальных свобод, и, как следствие, лишились элемента соревнования между кандидатами.

Соединенные Штаты не признают выборы в Крыму, поскольку полуостров остается частью Украины, так же, как Абхазия и Южная Осетия – части Грузии. Со времени вторжения и оккупации Крыма, Россия провела несколько раундов фиктивных выборов в Крыму, пытаясь подорвать суверенитет Украины и нарушить территориальную целостность Украины. Российская оккупационная власть организовывала эти противозаконные выборы, намеренно прибегая к частым и серьезным нарушениям, непосредственно направленным на сообщество крымских татар и других, которые выступали против оккупации Россией,
– добавил представитель США в ОБСЕ.

Одновременно он отметил, что Соединенные Штаты решительно осуждают попытки России заставлять украинских граждан в Крыму голосовать на этих противозаконных выборах.

"В оккупированном Россией Крыму, по определению, выборы, проводимые оккупационными властями согласно российскому законодательству, не имеют законности. Усилия России организовать 18 марта еще одни незаконные выборы в Крыму были еще одной попыткой России оказать после ее аннексии Крыма видимость законности. Это стало еще одним признаком агрессии против суверенитета и территориальной целостности соседа России", – подчеркнул дипломат.

Напомним, выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. Ранее президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах. В связи с этим главы Белого Дома раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Теги: Новости Украины Новости политики Выборы в России 2018 Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Новости США ОБСЕ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук