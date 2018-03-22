Миссия США в ОБСЕ нещадно раскритиковала выборы президента России в Крыму

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Гарри Кемиен во время заседания Постоянного совета Организации в Вене заявил о непризнании недавних выборов президента в России.

Об этом сообщает американская миссия ОБСЕ на своем официальном сайте.

Читайте также: Как голосовал Крым на выборах президента РФ: данные ЦИК

Так, по словам Кемиена, в целом президентские выборы в России отметились давлением на их критиков и ограничением фундаментальных свобод, и, как следствие, лишились элемента соревнования между кандидатами.

Соединенные Штаты не признают выборы в Крыму, поскольку полуостров остается частью Украины, так же, как Абхазия и Южная Осетия – части Грузии. Со времени вторжения и оккупации Крыма, Россия провела несколько раундов фиктивных выборов в Крыму, пытаясь подорвать суверенитет Украины и нарушить территориальную целостность Украины. Российская оккупационная власть организовывала эти противозаконные выборы, намеренно прибегая к частым и серьезным нарушениям, непосредственно направленным на сообщество крымских татар и других, которые выступали против оккупации Россией,

– добавил представитель США в ОБСЕ.

Одновременно он отметил, что Соединенные Штаты решительно осуждают попытки России заставлять украинских граждан в Крыму голосовать на этих противозаконных выборах.

"В оккупированном Россией Крыму, по определению, выборы, проводимые оккупационными властями согласно российскому законодательству, не имеют законности. Усилия России организовать 18 марта еще одни незаконные выборы в Крыму были еще одной попыткой России оказать после ее аннексии Крыма видимость законности. Это стало еще одним признаком агрессии против суверенитета и территориальной целостности соседа России", – подчеркнул дипломат.

Напомним, выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. Ранее президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах. В связи с этим главы Белого Дома раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.