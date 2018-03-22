Місія США в ОБСЄ нещадно розкритикувала вибори президента Росії в Криму

Тимчасовий повірений у справах США в ОБСЄ Гаррі Кемієн під час засідання Постійної ради Організації у Відні заявив про невизнання нещодавніх виборів президента у Росії.

Про це повідомляє американська місія ОБСЄ на своєму офіційному сайті.

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Так, за словами Кемієна, загалом президентські вибори у Росії відзначилися тиском на їхніх критиків і обмеженням фундаментальних свобод, і як наслідок позбулися елементу змагання між кандидатами.

Сполучені Штати не визнають вибори у Криму, оскільки півострів залишається частиною України, так само, як Абхазія та Південна Осетія – частинами Грузії. З часу вторгнення та окупації Криму, Росія провела декілька раундів фіктивних виборів у Криму, намагаючись підірвати суверенітет України та порушити територіальну цілісність України. Російська окупаційна влада організовувала ці протизаконні вибори навмисно вдаючись до частих та серйозних порушень, безпосередньо спрямованих на спільноту кримських татар та інших, які виступали проти окупації Росією,

– додав представник США в ОБСЄ.

Водночас він зауважив, що Сполучені Штати рішуче засуджують намагання Росії змушувати українських громадян у Криму голосувати на цих протизаконних виборах.

"В окупованому Росією Криму, за визначенням, вибори, проведені окупаційною владою або відповідно до російського законодавства, не мають законності. Зусилля Росії організувати 18 березня ще одні незаконні вибори в Криму були ще однією спробою Росії надати її так званій анексії Криму видимість законності. Це стало ще однією ознакою агресії проти суверенітету та територіальної цілісності сусіда Росії", – наголосив дипломат.