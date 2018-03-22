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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Місія США в ОБСЄ нещадно розкритикувала вибори президента Росії в Криму

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Сполучені Штати не визнають вибори у Криму
Сполучені Штати не визнають вибори у Криму / Соцмережі

Тимчасовий повірений у справах США в ОБСЄ Гаррі Кемієн під час засідання Постійної ради Організації у Відні заявив про невизнання нещодавніх виборів президента у Росії.

Про це повідомляє американська місія ОБСЄ на своєму офіційному сайті.

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Так, за словами Кемієна, загалом президентські вибори у Росії відзначилися тиском на їхніх критиків і обмеженням фундаментальних свобод, і як наслідок позбулися елементу змагання між кандидатами.

Сполучені Штати не визнають вибори у Криму, оскільки півострів залишається частиною України, так само, як Абхазія та Південна Осетія – частинами Грузії. З часу вторгнення та окупації Криму, Росія провела декілька раундів фіктивних виборів у Криму, намагаючись підірвати суверенітет України та порушити територіальну цілісність України. Російська окупаційна влада організовувала ці протизаконні вибори навмисно вдаючись до частих та серйозних порушень, безпосередньо спрямованих на спільноту кримських татар та інших, які виступали проти окупації Росією,
– додав представник США в ОБСЄ.

Водночас він зауважив, що Сполучені Штати рішуче засуджують намагання Росії змушувати українських громадян у Криму голосувати на цих протизаконних виборах.

"В окупованому Росією Криму, за визначенням, вибори, проведені окупаційною владою або відповідно до російського законодавства, не мають законності. Зусилля Росії організувати 18 березня ще одні незаконні вибори в Криму були ще однією спробою Росії надати її так званій анексії Криму видимість законності. Це стало ще однією ознакою агресії проти суверенітету та територіальної цілісності сусіда Росії", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії 18 березня і за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. Раніше президент США Дональд Трамп вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах. У зв’язку з цим очільника Білого Дому розкритикував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму ОБСЄ Новини США Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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