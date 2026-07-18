"Руки прочь от Федорова": в городах Украины третий день продолжаются митинги в связи с отставкой министра
В Украине третий день подряд проходят акции в поддержку Михаила Федорова после решения об отстранении его от должности министра обороны. Люди выходят на центральные площади городов с самодельными плакатами, требуя пересмотреть кадровое решение.
О том, как проходят протесты в Киеве и других городах Украины, рассказывает 24 Канал.
Где проходят протесты?
Киев
В столице акции проходят возле театра имени Ивана Франко. На митинг вышли сотни людей.
Участники держали плакаты с надписями в поддержку Михаила Федорова, а также требовали возвращения народных депутатов с каникул. Среди лозунгов, которые звучали на акции, были: "Руки прочь от Федорова", "Власть – это народ", а также призывы к отставке Александра Сырского.
Третий день протестов в Киеве / Фото предоставлены 24 Каналу
Участники митинга заявляли, что власть должна объяснить причины кадровых решений и учитывать позицию общества.
Киевляне продолжают митинги в поддержку Федорова: смотрите видео
Тернополь
В Тернополе люди вновь вышли на акцию у здания Тернопольской областной военной администрации и облсовета. Сначала на месте было около десяти участников, однако в течение дня количество людей увеличилось – вечером на акции было более 50 человек.
Люди протестуют против кадрового решения в отношении Федорова / Фото "Суспильне"
Участники митинга держали плакаты с надписями "Верните Федорова", "Поддерживаю Федорова", "Обменивайте пленных, а не Федорова" и другими призывами.
К акции присоединялись люди с детьми и домашними животными.
Николаев
В Николаеве акция в поддержку Михаила Федорова прошла уже третий день подряд.
По данным местных журналистов, к протесту присоединились более 150 человек. Участники собрались на перекрестке Центрального проспекта и улицы Соборной, после чего прошли шествием.
Люди скандировали лозунги в поддержку экс-министра обороны и высказывали претензии к работе военного руководства. В конце акции участники исполнили Государственный гимн Украины у здания городского совета.
Протест в связи с отставкой министра обороны / Фото "Суспильне"
Запорожье
В Запорожье митинг в поддержку Михаила Федорова продолжается третий день подряд. Акция проходила несмотря на воздушные тревоги и российские удары по городу. Перед началом протеста российские войска провели атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего пострадали люди.
Несмотря на опасность, участники вышли, чтобы выразить свою позицию по поводу кадровых решений.
Десятки людей вышли на новые акции / Фото "Радио Свобода"
Львов
Во Львове также продолжается акция протеста в поддержку Михаила Федорова. Участники вышли на так называемый "картонный протест" с плакатами и надписями с призывами пересмотреть решение в отношении бывшего министра обороны. К акции присоединились десятки людей.
Митинги в поддержку Федорова продолжаются во Львове: смотрите видео
Ровно
В Ровно люди вновь вышли на протест. Участники акции заявили, что их требования остаются прежними – они выступают против отставки Михаила Федорова и призывают к изменениям в военном руководстве.
Люди с плакатами и флагами митингуют в Ровно: смотрите видео
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске также прошла акция в поддержку Михаила Федорова. Участники протеста вышли с плакатами и выразили свое несогласие с кадровым решением. К акции присоединились семьи с детьми.
Люди недовольны тем, что их не спрашивают, им ничего не объясняют, принимают решения, которые могут подвергнуть нас опасности. Это решения, которые выглядят как некий произвол властей, решения, которые, по мнению людей, способствуют коррупции и могут поставить под угрозу работу антикоррупционных органов. Также людей возмущает возможность политически мотивированных преследований,
– рассказал один из участников акции.
В то же время среди протестующих раздавались требования об отставке Сырского. На многих плакатах можно было увидеть надпись "Сырский – прочь". Комментируя такую позицию, участник митинга отметил:
"Это все началось после истории с увольнением. Затем люди начали узнавать больше подробностей, появились разговоры о политических интригах. По мере того как люди получали больше информации, их позиция менялась. Сейчас уже почти никто не сомневается в необходимости политической ответственности. Именно поэтому люди считают, что он должен уйти с должности и понести наказание в соответствии с законом,
– сказал он.
Акция поддержки Михаила Федорова в Ивано-Франковске / Фото предоставлены 24 Каналу
Напомним, после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны тысячи людей вышли на улицы с плакатами и требованиями вернуть его в ведомство, а также прислушаться к народу по ряду других, в частности, кадровых вопросов. К протесту присоединились и украинцы за рубежом. Митинги проходили в Варшаве, Кракове, Праге, Лондоне и Вене.