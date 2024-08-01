В сети писали о митинге в поддержку Палестины в центре Киева: правда ли это

Накануне СМИ распространили информацию о митинге в поддержку Палестины в самом центре украинской столицы. Однако, как выяснилось, такие данные являются обычным российским фейком.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Как утверждала российская пропаганда, поводом для митинга якобы стало убийство главы ХАМАС в Тегеране.

Смотрите также Дипфейки, инфоалиби и теории заговоров: почему в соцсетях царит хаос и как от этого уберечься

Митинг в поддержку Палестины – российский фейк

Российские пропагандистские ресурсы распространили информацию, что якобы на Софийской площади в центре Киева состоялся митинг в поддержку Палестины. Они даже распространили якобы соответствующее видео и кадры.

Поводом для митинга, по информации пропагандистов, якобы стало убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Гании. В то же время некоторые российские медиа отмечали, что в Украине запрещены любые массовые акции во время действия военного положения.

Центр верифицировал эту информацию и выяснил, что она не соответствует действительности. Видеозапись, которая должна была подтвердить новость, сделана еще в 2021 году на пропалестинской акции, среди кураторов которой были и пророссийские организации,

– говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что целью подобных фейков является дискредитация Украины и провоцирование в нашем государстве межэтнических и межконфессиональных конфликтов. "Доверяйте только верифицированным источникам информации", – добавили там.

Напомним, что ХАМАС обвинил в убийстве Гании Израиль. Убитый руководил политическими операциями организации по эмиграции в Катаре. Он погиб якобы в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране, где он находился после инаугурации Пезешкиана.