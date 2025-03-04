В Варшаве состоялась акция протеста под посольством США в поддержку Украины

В центре Варшавы, возле посольства США, собрались украинцы и поляки на акцию протеста. Митинг состоялся после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в овальном кабинете в Вашингтоне.

Организаторы сообщили, что на митинг вышли более полтысячи человек. Демонстранты держали плакаты и флаги Украины. Подробности передает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Люди вышли в поддержку Зеленского и Украины

Выйдя под посольство США в Варшаве украинцы и поляки вместе напомнили, что настоящими террористами является Россия, а военный преступник – Владимир Путин.

Люди вышли на митинг поддержки Украины в Варшаве / Фото 24 Канала

Во время акции участники также зачитали письмо на английском и польском языках от лидера польской "Солидарности" Леха Валенсы и бывших политзаключенных к президенту США Дональду Трампу. В документе подчеркнули важность Будапештского меморандума и необходимость безусловной поддержки США в защите суверенитета Украины.

Уже 11 лет мы приходим под это посольство, чтобы поблагодарить США за поддержку. Сегодня же, впервые с начала российской агрессии, мы вынуждены не только выразить благодарность, но и организовать протест. Ответственность за войну несет только Россия и Путин,

– сказала лидер общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.

Полтысячи людей объединились ради Украины / Фото 24 Канала

Среди участников митинга была и украинская актриса Римма Зюбина, которая находилась в Варшаве всего несколько часов во время пересадки.

Когда президент страны, которая была нашим союзником, заявляет такие позорные вещи, он становится на одну колею с террористом Путиным. Он перечеркивает все, что до того сделал американский народ и американские президенты, которые помогали Украине. Для меня это абсолютно позорно вести себя так пренебрежительно так цинично по отношению к Украине,

– отметила Римма Зюбина.

В Варшаве под посольством США прошел митинг / Фото 24 Канала

Митинг в Варшаве по поддержке Украины: видео

Подобные митинги прошли и в других городах Польши. Люди выразили поддержку Владимиру Зеленскому после его громкого визита в Белый дом в пятницу, 28 февраля.