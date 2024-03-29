Прокомментировал это 24 Каналу Тибор Томпа – председатель венгерской общины Киева и Киевской области, отметив, что Петер Мадьяр бывший член партии "Фидес", который выразил протест политической деятельности премьер-министра Венгрии и подал в отставку после этого. По его мнению, Орбана беспокоит, что Петер Мадьяр имеет большую поддержку среди населения.
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Почему начались протесты в Венгрии
Тибор Томпа объясняет, что протесты в Венгрии не безосновательны. За годы правления Орбана население не почувствовало значительных улучшений.
Коррупция во время Орбана – это перманентное состояние венгерского общества и правительства. Речь идет о миллиардах евро,
– отметил Тибор Томпа.
Петер Мадьяр заявляет о намерениях создания собственной партии. Также Томпа рассказал, что Мадьяр призывает провинцию также присоединиться к протестам в Венгрии.
6 апреля он (Петер Мадьяр – 24 Канал) анонсировал огромный митинг не только в Будапеште, но и по всей Венгрии,
– отметил председатель венгерской общины Киева.
Что пугает Орбана
Согласно опросам венгров, Петер Мадьяр получает 15% поддержки. Орбана смущает то, что это уменьшает число лояльных к правящей венгерской партии.
Я думаю, что этот раскол внутри партии давно назрел. Думаю, что в ближайшее время мы увидим формирование новой правоцентристской партии, которая сможет конкурировать с "Фидесом",
– подытожил Тибор Томпа.
Венгрия ведет двойную игру
- Венгрия может поддержать введение санкций против российских агротоваров, если это не противоречит национальным интересам страны. Поскольку Еврокомиссия еще не предложила соответствующие условия – правительство Венгрии еще не сформировало свою позицию. В ЕС считают, что Венгрия не поддерживает санкции против России.
- Будапешт не поддерживает идею использования доходов, полученных от замороженных активов России, для военной помощи Украине. Однако Венгрия не имеет ничего против, если эти средства будут использованы на другие цели, не связанные с военными потребностями нашей страны. В частности, одним из возможных вариантов, который поддерживает Будапешт, является направление этих активов на восстановление послевоенной инфраструктуры в Украине.
- После объявления так называемых официальных "результатов выборов" в России Орбан отправил письмо, где поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента России. В своем письме Виктор Орбан объяснил, что он рад, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на взаимном уважении.