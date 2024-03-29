Прокоментував це 24 Каналу Тібор Томпа – голова угорської громади Києва та Київської області, зазначивши, що Петер Мадяр колишній член партії "Фідес", який висловив протест політичній діяльності прем’єр-міністра Угорщини та подав у відставку після цього. На його думку, Орбана турбує, що Петер Мадяр має велику підтримку серед населення.

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Чому почались протести в Угорщині

Тібор Томпа пояснює, що протести в Угорщині не безпідставні. За роки правління Орбана населення не відчуло значних покращень.

Корупція під час Орбана – це перманентний стан угорського суспільства та уряду. Мовиться про мільярди євро,

– зауважив Тібор Томпа.

Петер Мадяр заявляє про наміри створення власної партії. Також Томпа розповів, що Мадяр закликає провінцію також приєднатись до протестів в Угорщині.

6 квітня він (Петер Мадяр – 24 Канал) анонсував величезний мітинг не тільки в Будапешті, але й по всій Угорщині,

– зазначив голова угорської громади Києва.

Що лякає Орбана

Згідно з опитуваннями угорців, Петер Мадяр отримує 15% підтримки. Орбана бентежить те, що це зменшує число лояльних до правлячої угорської партії.

Я думаю, що цей розкол всередині партії давно назрів. Думаю, що найближчим часом ми побачимо формування нової правоцентристської партії, яка зможе конкурувати з "Фідесом",

– підсумував Тібор Томпа.

Угорщина веде подвійну гру