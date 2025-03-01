Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно о протестах россиян в Берлине

Так, нынешнюю антивоенную демонстрацию "Россия против Путина" в Берлине организовали оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная.

Акция началась на Потсдамской площади, затем шествие двинулось в сторону посольства России, возле которого находится мемориал памяти Алексея Навального.

Я хочу напомнить, что диктатор – это не Зеленский, а Путин. Я хочу напомнить, что войну развязала не Украина, а путинский режим. И я хочу напомнить, что нельзя перекладывать вину с агрессора на жертву,

– заявил Яшин.

Некоторые участники акции принесли с собой российские, украинские и бело-сине-белые флаги. Также среди них была колонна "Русского Добровольческого Корпуса", представители которого воюют на стороне Украины.

Несмотря на такие громкие заявления, российская оппозиция методично выступает против коллективной ответственности россиян, отмечая, что "Россия – это не Путин". В частности, Владимир Кара-Мурза транслирует, что санкции "должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан Российской Федерации по принципу гражданства". По его словам, против войны в Украине выступают "десятки миллионов" россиян. Однако, как мы видим, "сопротивление" почему-то есть только в странах Европы.