Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про протести росіян у Берліні

Так, нинішню антивоєнну демонстрацію "Росія проти Путіна" у Берліні організували опозиційні політики Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза і Юлія Навальна.

Акція розпочалася на Потсдамській площі, потім хода рушила у бік посольства Росії, біля якого знаходиться меморіал пам'яті Олексія Навального.

Я хочу нагадати, що диктатор – це не Зеленський, а Путін. Я хочу нагадати, що війну розв'язала не Україна, а путінський режим. І я хочу нагадати, що не можна перекладати провину з агресора на жертву,

– заявив Яшин.

Деякі учасники акції принесли із собою російські, українські та біло-синьо-білі прапори. Також серед них була колона "Русского Добровольческого Корпусу", представники якого воюють на боці України.

Попри такі гучні заяви, російська опозиція методично виступає проти колективної відповідальності росіян, зазначаючи, що "Росія – це не Путін". Зокрема, Владімір Кара-Мурза транслює, що санкції "мають бути спрямовані на злочинців і режим Путіна, а не на громадян Російської Федерації за принципом громадянства". За його словами, проти війни в Україні виступають "десятки мільйонів" росіян. Проте, як ми бачимо, "спротив" чомусь є лиш у країнах Європи.